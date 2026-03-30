Il Premier star è una chicca di Rai3

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Francesco Crispi: Fare gli italiani Rai 3) Rai 3 si conferma un canale che può riservare piacevoli sorprese. Il documentario dedicato a Francesco Crispi, il primo meridionale diventato Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, colui che incarnò perfettamente il motto «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani», venerdì mattina è stato visto da 150mila spettatori col 3.6% di share. Prodotto da Verdiana Bixio per Publispei in collaborazione con Rai Documentari, ideato dallo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che ne è anche voce narrante, è diretto da Daniele De Luca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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