Chiarolla | manutenzione e servizi per la V circoscrizione

In un intervento recente, è stato annunciato un piano di manutenzione e servizi dedicati alla V circoscrizione. Sono stati individuati professionisti incaricati di gestire le attività di cura del territorio e di intervento per la riqualificazione delle aree pubbliche. Il progetto mira a mantenere in buone condizioni gli spazi comuni e a prevenire il deterioramento delle infrastrutture, con interventi programmati e coordinati nel tempo.

? Cosa scoprirai Come può la manutenzione programmata fermare il degrado dei quartieri?. Chi sono i professionisti scelti per gestire i servizi della circoscrizione?. Come verrà garantita l'erogazione dell'acqua costante nelle zone critiche?. Perché il rilancio del Morelli è decisivo per la sanità locale?.? In Breve Progetto sociale al centro Girasole per giovani, donne e persone fragili.. Rilancio ospedale Morelli con richiesta riapertura pronto soccorso e potenziamento reparti.. Supporto sociale diretto a 70 famiglie tramite banco alimentare presso il Caf.. Gestione aree Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato.. Chiarolla punta a risolvere i problemi quotidiani dei cittadini della V circoscrizione Reggio Centro-Sud, proponendo un piano che preveda la manutenzione costante di strade e marciapiedi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiarolla: manutenzione e servizi per la V circoscrizione Notizie correlate Dai passaggi di proprietà agli atti notori, ecco i nuovi servizi attivi all'ex Circoscrizione di viale CandelaroProsegue l’attività di implementazione del decentramento dei servizi anagrafici del Comune di Foggia presso l’ex sede della Circoscrizione Borgo... Servizi di manutenzione. Pediatria ’trasloca’ dentro l’ospedaleA partire da ieri la pediatria di gruppo di Cento si è trasferita temporaneamente all’Ospedale SS.