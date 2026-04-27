Dai passaggi di proprietà agli atti notori ecco i nuovi servizi attivi all' ex Circoscrizione di viale Candelaro

Sono stati avviati nuovi servizi presso l’ex sede della Circoscrizione di viale Candelaro, nel quartiere Borgo Croci-Candelaro, il più popoloso della città. Tra le novità ci sono i servizi relativi ai passaggi di proprietà e agli atti notori. Questa operazione segue la decisione di trasferire alcune funzioni amministrative dall’ufficio centrale a questa sede decentrata. L’obiettivo è rendere più accessibili i servizi ai cittadini del quartiere.

Prosegue l’attività di implementazione del decentramento dei servizi anagrafici del Comune di Foggia presso l’ex sede della Circoscrizione Borgo Croci-Rione Candelaro (il quartiere più popoloso della città). Il 17 marzo dello scorso anno era stato riattivato il servizio relativo al rilascio delle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Sesto San Giovanni: 6 nuovi ambulatori e servizi attiviSesto San Giovanni accoglie domani l’attivazione dei primi servizi presso la nuova Casa di Comunità situata in via Oslavia 1, un edificio comunale...

Dai canali deviatori ai ponti sul Candelaro: ecco le opere che hanno funzionato durante il Ciclone ErminioIn questi giorni le piogge intense hanno messo a dura prova il territorio pugliese e in particolare la provincia di Foggia, dove si sono verificate...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Le zone 30 funzionano? La circoscrizione di Gardolo le promuove: Ma bisogna intervenire sul traffico; TIR Montorio: il TAR del Veneto apre un’inchiesta sui misteri delle ordinanze comunali; Spartà. L’ex scuola diventa la sede della VII circoscrizione, via libera al progetto; Reset, l'ex presidente della seconda circoscrizione Antonio Tomaselli designato dal sindaco componente del Cda.

Passaggio di proprietà a distanza: guida praticaIl passaggio di proprietà a distanza è una procedura legalmente valida e riconosciuta che consente di trasferire la proprietà di un veicolo anche quando acquirente e venditore non si incontrano ... quattroruote.it

Passaggio di proprietà auto 2026: guida completa tra costi, documenti e pagamenti sicuriIl passaggio di proprietà auto è una procedura obbligatoria e centrale in ogni compravendita di veicoli usati. Che si stia acquistando o vendendo un’auto, conoscere regole, costi, documenti e tempi, è ... quattroruote.it

ReggioTV. . Il Comitato di Quartiere "Ravagnese - Sant’Elia - Saracinello" ha presentato ai candidati a presidente di Circoscrizione il “Masterplan di Quartiere”. Al centro del progetto, mobilità e sicurezza, ambiente e rigenerazione, spazi pubblici, infrastrutture - facebook.com facebook