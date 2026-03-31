Da ieri, la pediatria di gruppo di Cento ha iniziato a operare temporaneamente all’interno dell’Ospedale SS. Annunziata, mentre vengono effettuati lavori di manutenzione nella sede abituale. La struttura ha comunicato la modifica per facilitare le attività del reparto durante i lavori di ristrutturazione. La temporanea sistemazione resterà in vigore fino al completamento degli interventi.

A partire da ieri la pediatria di gruppo di Cento si è trasferita temporaneamente all’ Ospedale SS. Annunziata per consentire lavori di manutenzione nella sede abituale. I pediatri di libera scelta Giorgio Allegri, Michal Davidovits, Sara Forti, Cinzia Giannini e Anna Martoni continueranno a ricevere gli assistiti nelle consuete fasce orarie di attività. Gli ambulatori sono stati collocati nel "Settore C" (ex day surgery), situato al primo piano della struttura ospedaliera, dove è stata predisposta anche una sala d’attesa dedicata agli utenti. L’Azienda sanitaria assicura che il trasferimento è stato organizzato per ridurre al minimo i disagi alle famiglie, mantenendo invariati gli orari e le modalità di accesso al servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizi di manutenzione. Pediatria ’trasloca’ dentro l’ospedale

Articoli correlati

Leggi anche: Lavori di manutenzione, la Pediatria di gruppo si sposta temporaneamente

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Servizi di manutenzione. Pediatria ’trasloca’ dentro l’ospedale; Al via la guardia attiva pediatrica nella Asl Toscana sud est; La Befana salvata dai vigili del fuoco dona calze e dolci ai bambini, poi, la sorpresa ai piccoli pazienti della pediatria; Cento: Pediatria di Gruppo trasferita temporaneamente all’ospedale SS.Ma Annunziata.

Lombardia: servizi di pediatria anche di sera e nel week-endDopo un periodo di sperimentazione effettuata nell'Asl di Milano, la Giunta nell’indicare le ‘regole’ per la gestione del SSR 2011 ha deciso di estendere a tutta la regione l'apertura dei servizi di ... quotidianosanita.it

Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA x.com

Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA - facebook.com facebook