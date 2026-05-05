Chiara Montalto | esce il nuovo singolo All in pink

Chiara Montalto, giovane cantautrice nata nel 2008, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “All in pink”. La musicista, originaria di Paola, ha già accumulato diverse esperienze nel settore musicale e sta portando avanti una carriera in crescita. La sua presenza nel panorama musicale italiano si sta consolidando con questa nuova pubblicazione.

PAOLA (CS) – Chiara Montalto, giovane cantautrice nata a Paola il 4 agosto 2008, continua a distinguersi nel panorama musicale emergente italiano con un percorso artistico già ricco di esperienze e traguardi significativi. Avvicinatasi allo studio del canto all’età di soli 5 anni, Chiara ha portato avanti una formazione costante per oltre un decennio, perfezionandosi inizialmente sotto la guida di Rosa Martirano e successivamente con la vocal coach Cecilia Cesario presso RC Voce Produzione. Il suo percorso si è sviluppato attraverso una preparazione completa che unisce canto leggero, recitazione, studio della chitarra e l’esperienza nel coro delle voci bianche del Santuario di San Francesco di Paola.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Chiara Montalto: esce il nuovo singolo “All in pink” Notizie correlate Benji & Fede di nuovo insieme: in attesa del tour teatrale esce il nuovo singoloNelle ultime settimane Benji & Fede sono tornati a mettersi davanti alla camera come facevano una volta, senza filtri, condividendo sui social video... Esce “Africana”, il nuovo singolo dei Banda MajeIl brano unisce groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni ’70.