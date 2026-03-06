Da venerdì 6 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Banda Maje, intitolato “Africana”. Il brano è stato pubblicato dall’etichetta Four Flies Records. Questa uscita segna l’ultimo lavoro della band, che ha scelto di condividere la canzone con il pubblico attraverso i canali digitali.

Il brano unisce groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni ’70. Da venerdì 6 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Africana”, il nuovo singolo dei Banda Maje, pubblicato dall’etichetta Four Flies Records. Il brano anticipa l’uscita di Costa Sud, secondo album del progetto musicale. Il singolo nasce dall’incontro tra groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni Settanta, elementi che caratterizzano il linguaggio sonoro della band. Il risultato è un brano che mantiene un equilibrio tra rigore ritmico e libertà atmosferica, dando vita a un suono compatto in cui l’identità del gruppo emerge come elemento centrale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Esce “Africana”, il nuovo singolo dei Banda Maje

Leggi anche: Esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo

COLLEONI – ESCE “SINONIMI E CONTRARI”, IL NUOVO SINGOLOÈ disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio “Sinonimi e contrari”, il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni, che...