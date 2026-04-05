A Roma tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi | il mercato di qualità nel weekend di Pasqua

A Roma torna nel weekend di Pasqua uno dei mercati più apprezzati dagli amanti dello shopping all’aperto. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi sono pronti a proporre prodotti di qualità, attirando numerosi visitatori nella capitale. L’evento si svolgerà nel tradizionale luogo di esposizione e rimarrà aperto durante il fine settimana pasquale, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare articoli selezionati e artigianali.

Nel weekend di Pasqua torna nella Capitale uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di shopping all’aria aperta. Il 4 e 5 aprile arrivano a Roma le celebri boutique a cielo aperto de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato itinerante di qualità più famoso d’Italia. L’evento porterà nella Capitale lo stile e l’atmosfera inconfondibile del celebre mercato toscano di Forte dei Marmi, con bancarelle selezionate, eccellenze artigianali e le ultime tendenze della moda Made in Italy. Un vero e proprio spettacolo di colori, prodotti e pubblico che ogni volta richiama migliaia di visitatori. Due appuntamenti tra Ostia e Cinecittà. Per l’occasione sono previste due giornate di shopping in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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