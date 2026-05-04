A Riccione, una ragazza di 18 anni è deceduta dopo tre giorni di ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente. La giovane è deceduta nel pomeriggio di oggi. La famiglia ha deciso di donare gli organi della ragazza, che era in coma da alcuni giorni. L’incidente si è verificato nella zona di Riccione e sono in corso le indagini per stabilire le cause.

Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini. La riccionese che dalla sera di giovedì lottava per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena è deceduta oggi dopo tre giorni di agonia per cui nulla sono serviti gli sforzi profusi dai sanitari della rianimazione cesenate. In mattinata la giovane neomaggiorenne era infatti entrata in stato di morte cerebrale e nel pomeriggio ne è stato dichiarato il decesso dopo la procedura di accertamento. Il tragico schianto dello scooter con un’auto a Riccione. Un epilogo tragico per un terribile incidente in cui Chiara era rimasta coinvolta nella notte tra giovedì e l’1 maggio, quando la 18enne riccionese viaggiava a bordo del proprio scooter lungo via Castrocaro, all’altezza dell’incrocio con via Monte Bianco, sempre a Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”

Notizie correlate

Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini.

San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La famiglia dona gli organiSAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Verissimo: Andrea Costanzo e Giovanna Lanella: La tragedia di nostra figlia Chiara, morta a Crans-Montana Video; Auto finisce fuori strada e si ribalta: muore una 18enne, gravissima l'amica; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Garlasco, Andrea Sempio e i messaggi su un forum di seduzione.

Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. Saranno donati gli organiLa 18enne Chiara Bacchini lottava per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di cesena. La ragazza si era scontrata contro un’auto col suo scooter nella notte tra il 30 aprile e il pri ... msn.com

La scoperta di Chiara morta, quei 23 minuti senza un alibi: l'incubo di #Stasi. Dopo cinque processi e due assoluzioni (in primo e secondo grado), il castello accusatorio crolla: Alberto non è mai stato presente sulla scena del delitto di #Garlasco Il Giornale - facebook.com facebook