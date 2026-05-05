Chiama il 112 dal cellulare mentre sul fisso intrattiene il rapinatore colpo sventato

Una donna di 53 anni, di origini polacche, è stata arrestata in flagranza di reato mentre tentava di truffare una donna di 75 anni a Genova. Secondo quanto riferito, la sospetta ha chiamato il 112 dal cellulare, mentre sul telefono fisso era impegnata a intrattenere il rapinatore. La polizia è intervenuta e ha fermato la donna prima che potesse portare a termine il tentativo di truffa pluriaggravata.

La polizia ha arrestato una 53enne polacca in flagranza del reato di tentata truffa pluriaggravata ai danni di una 75enne genovese. Lunedì 4 maggio 2026 gli uomini della squadra mobile sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa della questura, per una truffa in atto nel quartiere di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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