Rapinatore si scaglia sul cassiere che ha sventato il colpo | l'indomani lo va a cercare a casa e lo picchia

Il 10 gennaio scorso, in un supermercato di Porta Romana a Milano, un uomo di 30 anni ha tentato una rapina. Il cassiere ha impedito il colpo e, il giorno successivo, il rapinatore si è recato a casa del cassiere, aggredendolo con violenza. I carabinieri di Porta Magenta hanno arrestato l’autore dell’aggressione.

La tentata rapina si è verificata il 10 gennaio scorso in un supermercato di Porta Romana a Milano. Il rapinatore 30enne è stato arrestato dai carabinieri di Porta Magenta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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