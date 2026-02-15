È senza biglietto e i controllori non lo fanno scendere dal bus | lui blocca il mezzo e chiama il 112 per potersi allontanare Denunciato

Un giovane di 24 anni, senza biglietto, ha bloccato un autobus e ha chiamato il 112 per essere fatto scendere, dopo che i controllori non sono riusciti a persuaderlo. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno poi identificato e denunciato il ragazzo, che aveva causato l’interruzione del servizio di trasporto pubblico.

L'ostruzionismo di un 24enne senza biglietto ha bloccato il mezzo pubblico costringendo l'azienda a cancellare la tratta Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 24enne di origini straniere. Il giovane è stato ritenuto il presunto responsabile di interruzione di pubblico servizio. L'episodio ha avuto inizio intorno alle 07 della mattina del 10 febbraio. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata nel consueto servizio perlustrativo di controllo del territorio, ha ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa.

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

