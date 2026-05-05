Dopo mesi di messa in onda senza interruzioni, arriva una decisione che cambia gli equilibri dell’access prime time. Un programma che ha dominato la fascia serale di Canale 5 si prepara infatti a fermarsi proprio nel momento in cui la stagione televisiva entra nella sua fase più calda. La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti, è stata una delle scommesse vincenti degli ultimi mesi. Dal ritorno in onda lo scorso luglio, il quiz ha ottenuto ascolti solidi e continui, arrivando persino a mettere in difficoltà un colosso come Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il game show dovrebbe fermarsi per la pausa estiva il prossimo 27 giugno, data già fissata nei listini pubblicitari di Mediaset.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi prende il posto di Gerry”: la Ruota della Fortuna, arriva lo stop

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