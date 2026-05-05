Chi paga per il folle processo a Salvini? a Ranucci credece meno e Garlasco | quindi oggi…

Oggi si discutono le responsabilità dietro il procedimento giudiziario contro un politico, con alcune voci che mettono in dubbio le motivazioni e le parti coinvolte. Nel frattempo, un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera a uno psichiatra noto per aver allenato un ex presidente del Consiglio a fronteggiare avversari televisivi suscita interesse. La conversazione si concentra sulla gestione dei confronti pubblici e sulla capacità di affrontarli con determinazione.

Ho trovato stupenda l’intervista del Corsera a Vittorino Andreoli in cui si fregia di aver allenato Romano Prodi a gestire i duelli televisivi contro Silvio Berlusconi. Dice: “Capii che doveva trovare energia, uscire dal cono di difesa, contrattaccare. Cominciammo a lavorare. Settimane di simulazioni, io impersonavo Berlusconi, aggressivo e diretto, Prodi poco per volta imparava a difendersi e così nacquero alcuni colpi che il professore imparò ad assestare, come la famosa frase: ‘Cavaliere, lei possiede sette ville e ha un solo fratello; io ho sette fratelli e in comune abbiamo una piccola villa’”. Nel 1995 ero troppo piccolo per capire. Ma dubito che Prodi abbia vinto quelle elezioni per merito dei dibattiti tv, suvvia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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