Qual è il vero scandalo su Saviano lo scherzetto di Trump e Salvini | quindi oggi…

Oggi, nonostante i giornalisti abbiano deciso di scioperare, la nostra rubrica continua a portare aggiornamenti sui fatti più recenti. Tra le notizie più discusse ci sono le accuse rivolte a uno scrittore noto per le sue inchieste, le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti e le dichiarazioni di un politico italiano. Sono queste le vicende che tengono banco nelle cronache di giornata.

- E come ogni volta, questa nostra rubrica non sciopera nonostante oggi i giornalisti abbiano incrociato le braccia. Ora: non voglio contestare le richieste di chi da 10 anni vede il proprio contratto immobile mentre l’inflazione cresce. Chiedere aumenti e tutele è legittimo, e va rispettato. Però, dico però, una cosa giusta l’associazione degli editori la dice. Questa: “Non può certamente essere considerato un fattore di sviluppo un contratto che prevede, a titolo di esempio, 40 giorni all’anno tra ferie e permessi, il pagamento di un’indennità per ex festività soppresse 50 anni fa, maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo ben al disopra della media degli altri contratti nazionali nonché il riconoscimento di scatti di anzianità in percentuale sulla retribuzione che garantiscono ampiamente il recupero dell’inflazione”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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