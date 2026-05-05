Una conversazione intercettata tra militanti del centro sociale Askatasuna ha portato alla luce accuse contro una cooperativa coinvolta in commesse pubbliche. La cooperativa viene indicata come responsabile di aver assunto metà dei membri dell'organizzazione, suscitando sospetti sul suo ruolo nel finanziamento dei centri sociali. La vicenda ha generato un acceso confronto pubblico e ha riacceso il dibattito sul coinvolgimento di soggetti esterni nel supporto alle realtà autogestite.

« I compagni peggiori ». Non è un editoriale polemico, ma la sintesi brutale di una conversazione intercettata tra militanti del centro sociale Askatasuna. Il contesto? Le assunzioni dentro una cooperativa torinese da oltre 11 milioni di fatturato. Un dettaglio che, più che un dettaglio, diventa una chiave di lettura. Perché mentre in piazza si alzano barricate – come si è visto anche nell’ultimo weekend segnato scontri e tensioni – dietro le quinte emerge una rete di favori tutt’altro che marginale. Una realtà che incrocia pubblico, sociale e militanza. La coop che assume. Si chiama La Testarda. Opera da decenni, lavora con enti pubblici, gestisce progetti sociali, dialoga con il Comune e con il sistema dell’edilizia popolare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi foraggia i centri sociali? Bufera sulla coop con commesse pubbliche “accusata” di aver assunto mezza Askatasuna

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