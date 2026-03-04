Askatasuna e Comala fronte comune in difesa degli spazi sociali ma Schlein si complimenta con Lo Russo per la città

Askatasuna e Comala uniscono le forze per difendere gli spazi sociali di fronte alle sfide attuali, mentre la leader di un partito politico ha espresso apprezzamento nei confronti del sindaco di una città. Nei discorsi pubblici si ricordano spesso le battaglie passate, come quelle delle proteste degli anni Settanta, e si sottolinea come la solidarietà sia rimasta un elemento importante nelle dinamiche sociali e politiche odierne.

Assemblea a casa dell'associazione 'sotto sgombero'. Alla segretaria Pd piace "la lucidità" del sindaco 'La solidarietà è un'arma' si diceva ai tempi che furono, quelli (soprattutto) delle lotte politiche e sindacali degli Anni Settanta italiani. Uno slogan che negli ambienti dei movimenti sociali torinesi è rimasta di attualità, benché non vi sia alcun richiamo alla “ricostituzione delle Brigate rosse” come ha alluso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando del centro sociale Askatasuna in Parlamento. Il panorama cittadino, in seguito allo sgombero dello storico centro sociale di corso Regina... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Askatasuna, Lo Russo: “L’immobile di corso Regina tornerà alla città. Ma nessun dialogo con i violenti” Dopo un fine settimana in cui Torino è stata al centro delle cronache nazionali per il corteo contro lo sgombero di Askatasuna che ha portato 50mila...

Askatasuna: Roma si prepara alla manifestazione del 28 marzo contro politiche belliche e per spazi sociali autogestiti.Roma sarà nuovamente teatro di una manifestazione organizzata dal collettivo Askatasuna il prossimo 28 marzo.

Contenuti e approfondimenti su Askatasuna e Comala fronte comune in....

Argomenti discussi: Torino, chiude il Comala: al suo posto imprese e startup.

Askatasuna e Comala, fronte comune in difesa degli spazi sociali ma Schlein si complimenta con Lo Russo per la cittàNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è sempl ... torinotoday.it

Chiude il Comala a Torino, 24mila firme per salvarlo e la lettera di un papà: Sindaco, intervieni rapidamenteL’associazione Eufemia, tra i nuovi gestori, ha licenziato le dipendenti per tornare a una gestione con soli volontari e servizi esternalizzati ... torinotoday.it