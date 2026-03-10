La Liguria ha approvato un ordine del giorno della Lega che sostiene le forze dell’ordine e condanna i violenti dei centri sociali. M5S e Avs non hanno partecipato alla votazione. La discussione si inserisce in un contesto in cui alcune forze politiche si distinguono per il loro sostegno alle divise, mentre altre scelgono di non intervenire. La differenza tra le posizioni si nota chiaramente nel dibattito pubblico.

Le posizioni che fanno la differenza con le (op)posizioni. Non a caso, mentre una certa sinistra continua a coccolare i professionisti del disordine, c’è chi non dimentica da che parte stare. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno, presentato dalla Lega, che mette nero su bianco il sostegno incondizionato alle forze dell’ordine, bersaglio della furia cieca scatenata a Torino dai frequentatori del centro sociale Askatasuna. Un atto di civiltà – e di obiettività – che, tuttavia, ha dovuto affrontare il solito muro di ambiguità delle opposizioni. Vediamo come e perché. Askatasuna: il consiglio regionale della Liguria approva l’odg a sostegno delle forze ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, la Liguria sta con le divise: approvato l’odg della Lega contro i violenti dei centri sociali. M5S e Avs non pervenuti

