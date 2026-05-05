Rina Bussone, ex compagna di Raul Esteban Calderon, è recentemente tornata a parlare pubblicamente durante un’intervista a Belve Crime. La donna ha descritto un passato caratterizzato da esperienze legate alla criminalità e a relazioni complicate. La sua testimonianza si inserisce nel processo relativo all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, in cui riveste un ruolo chiave.

Il nome Rina Bussone è tornato al centro dell’attenzione grazie alla sua intervista a Belve Crime, dove ha ripercorso una vita segnata da criminalità, amori pericolosi e scelte che l’hanno portata a diventare una testimone decisiva nel processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. La sua storia, complessa e piena di zone d’ombra, intreccia la mala romana, una relazione burrascosa con Raul Esteban Calderon e un passato da rapinatrice seriale che l’ha resa una figura controversa ma impossibile da ignorare. Chi è davvero Rina Bussone? Come è nata la sua relazione con Calderon? E in che modo la sua testimonianza ha inciso sulla condanna dell’uomo ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio Diabolik? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Rina Bussone, ex compagna di Raul Esteban Calderon e testimone chiave nel caso dell’omicidio Diabolik

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