Chi è Elisa De Marco True Crime carriera successi e compagno

Nel 2022, Elisa De Marco in collaborazione con Radio Deejay, lancia il podcast Elisa True Crime. Nel 2023, il successo è tale da superare colossi come Muschio Selvaggio di Fedez, diventando la serie più ascoltata su Spotify Italia. Nata a Torino il 28 giugno 1989, Elisa De Marco non ha sempre frequentato le aule dei tribunali o gli archivi di cronaca. Dopo il liceo artistico, la sua carriera inizia nel mondo della moda, lavorando per brand prestigiosi come Liu Jo, Miu Miu e Dsquared2. La svolta arriva con il trasferimento all’estero: prima a Shanghai, poi a Hong Kong. Proprio in Cina, nel 2020, chiusa in casa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid -19, Elisa decide di aprire il suo canale YouTube Elisa True Crime e di iniziare a registrare video.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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