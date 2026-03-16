Francesca Bieker, 35 anni, è un’assaggiatrice di caffè che lavora per le aziende creando miscele personalizzate e studiando nuovi sapori. Tiene corsi online ai quali partecipano anche baristi e si dedica, di sera, all’arrampicata in palestra. A 18 anni, il padre l’ha portata in Brasile come traduttrice durante una competizione dedicata alla bevanda.

T riestina, 35 anni, Francesca Bieker è un’assaggiatrice di caffè. A 18 anni il padre l’ha portata con sé in Brasile come traduttrice a una competizione legata alla bevanda. Ha ottenuto il Coffee Diploma al corso della Specialty Coffee Association (Sca). I primi passi li ha mossi come trainer nei corsi della Sca, poi è stata chiamata come giudice nei campionati italiani e ha sostenuto un esame che le ha consentito di diventare giudice internazionale. Nel 2025 era giudice ai campionati mondiali di Giacarta. Adora visitare le piantagioni di caffè. Vive a Verona con Max, il suo gatto. La cultura del caffè in Italia: un rito che unisce gusto, socialità e identità X Leggi anche › Giornata Internazionale del Caffè: perché fa bene e come si gusta nel mondo Ore 7. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Assaggiatrice di caffè, crea per le aziende le miscele, studiando nuovi sapori e trovando le qualità giuste. Tiene corsi on line, ai quali partecipano anche i baristi. E la sera si allena sulle pareti d’arrampicata in palestra

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