Italia ripescata ai Mondiali 2026? L' ipotesi del super playoff tra le nazionali escluse e la decisione della FIFA

Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia Erzegovina, si sono diffuse voci sulla possibilità di un ripescaggio ai Mondiali 2026 attraverso un super playoff tra le nazionali escluse dalla fase finale. La FIFA sta valutando questa ipotesi, che prevederebbe incontri supplementari per le squadre non qualificate direttamente. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a decisioni definitive o modifiche al format di qualificazione.

L'Italia sarà ripescata e potrà partecipare ai Mondiali 2026? L’eliminazione contro la Bosnia Erzegovina ha chiuso bruscamente il percorso degli Azzurri verso la competizione, lasciando tifosi e addetti ai lavori con l’amaro in bocca. Eppure, subito nei giorni successivi, si è aperto uno spiraglio inatteso che ha riacceso il dibattito: un possibile ripescaggio legato a dinamiche internazionali e regolamentari. Non si tratta di un’ipotesi probabile, né di un percorso semplice, ma di uno scenario che la FIFA starebbe valutando in via teorica qualora si verificassero condizioni straordinarie. La questione nasce dal possibile ritiro dell'Iran, già qualificato, a causa del difficile contesto geopolitico.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mondiali, ipotesi super playoff tra escluse come ultima spiaggia per l'Italia

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