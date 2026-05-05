L’attrice di Hollywood ha espresso chiaramente che non desidera convivere con un uomo, né tantomeno tornare a vivere in una casa condivisa con un partner. Nonostante le richieste delle sue due figlie adolescenti di uscire con qualcuno, l’attrice ha confermato di voler mantenere la propria indipendenza. A cinquant’anni, con un premio Oscar tra i riconoscimenti, ha ribadito la sua posizione sulla vita sentimentale e sulla convivenza.

Cinquant’anni, un Oscar in bacheca, due figlie adolescenti che le gestiscono la vita sentimentale come un ufficio stampa privato e una certezza granitica: nessun uomo si stabilirà mai più sotto il suo tetto. Charlize Theron torna a parlare d’amore, e lo fa con franchezza disarmante. Ospite del The Drew Barrymore Show, la protagonista di Apex, attualmente il film più visto di Netflix nel mondo, ha aperto uno squarcio sulla sua vita privata con ironia tagliente. «Non potrei mai più vivere con qualcuno. Sul serio, la gente pensa che scherzi, ma lo dico davvero». La soluzione che propone è romantica quanto pragmatica. «Sarebbe bello averlo vicino.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlize Theron ha le idee chiare: vuole un uomo, ma non sotto lo stesso tetto e men che meno di Hollywood. E le figlie? La spingono a uscire con qualcuno

Notizie correlate

“Le mie figlie mi incoraggiano a incontrare gli uomini e selezionano anche i pretendenti. Non potrei convivere con qualcuno”: lo rivela Charlize TheronCharlize Theron è apparsa raggiante sul red carpet del Paris Theater di New York, lo scorso 22 aprile, per l’anteprima della produzione Netflix...

Charlize Theron: «Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto»Le sue figlie adottive, Jackson (13 anni), transgender, e August (10), sarebbero felici se lei frequentasse qualcuno.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Charlize Theron, film e vita privata dell'attrice di Apex. FOTO; Charlize Theron ha raccontato come sua madre ha ucciso il padre violento; Charlize Theron: Non credo che potrei mai vivere con qualcuno. I miei figli? Vengono prima di tutto, mi dicono di andare agli appuntamenti; Le mie figlie mi incoraggiano a incontrare gli uomini e selezionano anche i pretendenti. Non potrei convivere con qualcuno: lo rivela Charlize Theron.

Apex, il thriller con Charlize Theron ha avuto dei tagli nella trama: Per rendere il film più intensoIl successo di Apex su Netflix nasconde una riscrittura brutale che ha rimosso un intero filone narrativo dal copione originale. Lo sceneggiatore Jeremy Robbins rivela come l'assenza di aiuti esterni ... movieplayer.it

Charlize Theron: «Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto»L’attrice premio Oscar ha raccontato che, anche se le sue due figlie sarebbero felici se frequentasse qualcuno, il suo approccio alle relazioni è cambiato profondamente negli anni ... vanityfair.it

Charlize Theron: «Papà urlava "stasera vi ammazzo" e sparò attraverso la porta, mamma lo uccise per salvarmi. Sono viva per miracolo» - facebook.com facebook

Il film su Netflix con Charlize Theron braccata da Taron Egerton perde molte occasioni per essere molto meglio di com'è, nonostante il talento di Baltasar Kormákur per le riprese naturali x.com