L’attrice sudafricana ha condiviso che le sue figlie la incoraggiano a incontrare uomini e a scegliere i pretendenti, ma ha precisato di non poter vivere con qualcuno. Recentemente è apparsa sorridente sul red carpet del Paris Theater di New York, in occasione dell’anteprima del film “Apex”, prodotto da Netflix, in cui interpreta un ruolo principale. La sua presenza pubblica ha attirato l’attenzione dei presenti.

Charlize Theron è apparsa raggiante sul red carpet del Paris Theater di New York, lo scorso 22 aprile, per l’anteprima della produzione Netflix “Apex”, dove è protagonista. Eppure per la star del cinema non è facile trovare un compagno. Le stesse figlie Jackson, 13 anni, e August, 10, cercano di incoraggiare la madre a trovare un uomo e soprattutto selezionano i contendenti. Lo ha confessato l’attrice stessa durante il talk, il 28 aprile, con Drew Barrymore che alle sue figlie piace essere coinvolte in un altro aspetto della sua vita, spiegando: “In realtà sono contente che io esca con qualcuno”. I figli di Charlize Theron selezionano i pretendenti che cercano di corteggiarla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le mie figlie mi incoraggiano a incontrare gli uomini e selezionano anche i pretendenti. Non potrei convivere con qualcuno”: lo rivela Charlize Theron

Notizie correlate

Charlize Theron: «Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto»Le sue figlie adottive, Jackson (13 anni), transgender, e August (10), sarebbero felici se lei frequentasse qualcuno.

Leggi anche: Marco Belinelli: «Dopo l'addio allo basket mi godo la famiglia e le mie due figlie. Il legame con le mie radici mi ha dato la forza di combattere anche in NBA»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Charlize Theron: Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto; La visione di Charlize Theron sull’amore e la genitorialità: Le mie figlie sono il mio sostegno; Charlize Theron, 50 anni, esclude di condividere la sua casa con un futuro partner e giura che i figli vengono prima di tutto – dopo aver raccontato nei dettagli un incontro sessuale fantastico con un uomo di 26 anni; Charlize Theron | Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno Vorrei una relazione ma che lui prendesse casa nella strada accanto.

La visione di Charlize Theron sull’amore e la genitorialità: Le mie figlie sono il mio sostegnoCharlize Theron rivela il suo nuovo approccio agli appuntamenti e come le sue figlie influenzano la sua vita sentimentale. rumors.it

Charlize Theron: «Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto»L’attrice premio Oscar ha raccontato che, anche se le sue due figlie sarebbero felici se frequentasse qualcuno, il suo approccio alle relazioni è cambiato profondamente negli anni ... vanityfair.it

#Apex è un film del 2026 di casa Netflix, diretto da Baltasar Kormakur, con protagonisti Charlize Theron e Taaron Egerton. Uscito direttamente sulla piattaforma il 24 aprile. Ecco la nostra recensione. Il film racconta la storia di Sasha (Charlize Theron), un’avve - facebook.com facebook

Apex, Charlize Theron scala un cartellone pubblicitario a Times Square x.com