Champions League | Saka doma l' Atletico finale meritata per l' Arsenal che vince 1-0
L'Arsenal si aggiudica la prima finale di Champions League della stagione 202526, battendo l'Atletico Madrid con un risultato di 1-0 nella gara di ritorno disputata a Londra. Il gol decisivo è stato segnato da Saka nel primo tempo, al 44’. Dopo il pareggio dell’andata, questa vittoria permette alla squadra inglese di qualificarsi per la finale del 30 maggio a Budapest.
E’ l’Arsenal la prima finalista della Champions League 202526. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44' pt e dopo l'1-1 dell’andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint Germain o il Bayern Monaco. Arsenal- Atletico Madrid 1-0 ARSENAL (4-2-3-1): Raya 7; White 6.5, Saliba 7, Gabriel 7, Calafiori 6 (13' st Hincapiè 6.5); Rice 7, Lewis-Skelly 6 (29' st Zubimendi sv); Saka 7 (14' st Odegaard 6), Eze 6 (13' st Madueke 6), Trossard 6.5 (38' st Martinelli sv); Gyokeres 6.5. In panchina: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Jesus, Norgaard, Havertz, Dowman.🔗 Leggi su Feedpress.me
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