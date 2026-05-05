L’Arsenal si qualifica per la finale di Champions League dopo vent’anni grazie a un gol di Bukayo Saka nel primo tempo della semifinale contro l’Atletico Madrid, giocata all’Emirates Stadium di Londra. La squadra inglese ha superato la fase a eliminazione diretta, ottenendo la vittoria nel ritorno della semifinale e assicurandosi così un posto tra le ultime due contendenti della competizione europea.

L’Arsenal, dopo vent’anni, ritorna in finale di Champions League. Nella gara di ritorno della semifinale contro l’Atletico Madrid all’Emirates Stadium di Londra, a decidere è un gol di Bukayo Saka nelle fasi conclusive del primo tempo. I Gunners ora troveranno una tra Bayern Monaco e PSG, in campo domani dopo il pirotecnico 5-4 per i parigini dell’andata. Si comincia senza grandissime occasioni, ma è l’Atletico a farsi più attivo prima con Alvarez e poi con Griezmann; nel secondo caso salvano Raya e, sulla ribattuta di Simeone, Rice. Dopo il quarto d’ora sale di giri l’Arsenal, soprattutto con Saka e Rice. I momenti positivi si susseguono da...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: Arsenal in finale di Champions League dopo 20 anni. Saka batte l’Atletico Madrid

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