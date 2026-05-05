Champions League oggi Arsenal-Atletico Madrid – Diretta

Da webmagazine24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la semifinale di ritorno della Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. La partita è visibile sia in diretta televisiva che in streaming online. La sfida si svolge dopo l’andata disputata nei giorni scorsi, con i due club pronti a sfidarsi nuovamente per ottenere la finale. La partita si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid – in diretta tv e streaming. Oggi, mercoledì 5 maggio, i Gunners ospitano gli spagnoli all'Emirates Stadium nella sfida che vale l'accesso all'ultimo atto della massima competizione eruropea. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Wanda Metropolitano. Domani la seconda semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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