Arsenal-Atletico Madrid oggi la semifinale di Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, con in palio la prima finalista della stagione 20252026. La sfida si svolge all’Emirates Stadium di Londra, dopo che l’andata si è conclusa sul pareggio per 1-1, con Gol di Gyokeres per i padroni di casa e Alvarez per gli spagnoli. La partita sarà trasmessa in diretta e gli eventuali dettagli su orari e formazioni sono stati annunciati nelle ultime ore.

Dal match Arsenal-Atletico Madrid verrà fuori la prima finalista della Champions League 20252026. Gli inglesi questa sera ospitano gli spagnoli all’ Emirates Stadium di Londra dopo la partita di andata al Metropolitano terminata 1-1 (reti di Gyokeres per i Gunners e Alvarez per i Colchoneros). Domani, invece, tocca all’altra semifinale tra Bayern Monaco e Psg che promettono di dare spettacolo. L’Arsenal è sicuramente la squadra più sotto pressione dato che è in corsa anche per la Premier League. La squadra guidata Mikel Arteta è prima in classifica con 76 punti, a +5 sul Manchester City (che deve recuperare ancora una partita), a tre giornate dalla fine.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arsenal-Atletico Madrid, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla CAN BARCA DO THE IMPOSSIBLE Atletico Madrid vs Barcelona: UCL 2nd Leg – JunPlay Forecast Notizie correlate Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Leggi anche: Atletico Madrid-Arsenal, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Champions League, oggi semifinale Arsenal-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, Alvarez vs Gyokeres; Atletico Madrid-Arsenal, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; [DIRETTA]TV!] Atletico Madrid - Arsenal dove vederla | 29 aprile 2026. Arsenal-Atletico: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI Gunners di Arteta e i Colchoneros di Simeone ripartono dall'1-1 del Metropolitano. In palio all'Emirates, la finale di Budapest ... tuttosport.com Probabili formazioni Arsenal Atletico Madrid | Quote: Alvarez ce la fa? (Champions League oggi 5 maggio 2026)Probabili formazioni Arsenal Atletico Madrid, oggi martedì 5 maggio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la Champions League. ilsussidiario.net #Arsenal- #AtleticoMadrid, le probabili formazioni x.com Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla di Lorenzo Maffia - facebook.com facebook