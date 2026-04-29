Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 29 aprile, si gioca la semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita si svolgerà in Spagna e si può seguire in diretta. Le formazioni ufficiali non sono ancora state comunicate e l’orario di inizio è previsto per la serata. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme streaming.

Atletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Ieri nella prima il Paris Saint Germain ha sconfitto il Bayern Monaco in un match rocambolesco, terminato 5-4 per i francesi. Gli spagnoli arrivano a questa partita dopo aver eliminato nei quarti il Barcellona, ma negli ultimi tempi stanno faticando in campionato. Il successo per 3-2 sull’Athletic Club nel weekend ha consolidato la posizione dell’Atletico nella top 4 della Liga, ma è stata solo la seconda vittoria nelle ultime nove partite ufficiali ( 7 sconfitte ). L’ Arsenal è arrivato in semifinale dominando il girone unico con un percorso perfetto (8 vittorie su 8), diventando la prima squadra a riuscirci, e ha poi eliminato lo Sporting.🔗 Leggi su Lapresse.it

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