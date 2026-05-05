L'Arsenal ha vinto 1-0 contro l'Atletico Madrid, grazie a un gol di Saka, e si è assicurata un posto in finale di Champions League. La partita si è conclusa con questa vittoria, che permette alla squadra di accedere alla fase decisiva della competizione europea.

AGI - L' Arsenal ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid con un gol di Saka e si qualifica per la finale di Champions League. A vent'anni esatti dalla prima volta, l'Arsenal festeggia la qualificazione alla seconda finale di Champions League della sua storia. È una rete di Saka allo scadere del primo tempo a mettere la firma sull' 1-0 casalingo dei Gunners inflitto all'Atletico Madrid, dopo l' 1-1 dell'andata. Il primo tempo equilibrato. Il primo guizzo è spagnolo e arriva all' 11'. Griezmann mette in mezzo dalla destra, Raya si allunga e Simeone giunge per primo sul pallone, ma la sua conclusione viene respinta. La partita è molto equilibrata e priva di particolari emozioni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions, l'Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid e va in finale

Can Arsenal beat Atletico Madrid to make the Champions League final

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Arsenal in finale grazie al gol di Saka: battuto l'Atletico Madrid 1-0L'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 con la rete di Bukayo Saka al 44' pt e, dopo l'1-1 dell'andata, si qualifica per la finale della Champions League 2026/26 a Budapest ... notizie.it

Il gol di Saka manda l’Arsenal in finale di Champions dopo 20 anni: Atletico Madrid storditoLa rete segnata alla fine del primo tempo (1-0) decide la prima semifinale di Champions. Gunners a Budapest per il match che vale la vittoria della Coppa, attende Bayern Monaco o PSG. fanpage.it

È l'Arsenal la prima finalista della Champions League 2025/26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44' e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint Germain o il - facebook.com facebook

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