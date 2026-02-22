Juve tutto in discussione Spalletti si gioca la riconferma ma anche Comolli è sotto esame

Luciano Spalletti rischia la conferma dopo le recenti sconfitte della Juventus, che ha perso terreno nelle ultime gare contro Galatasaray e Roma. La proprietà ha deciso di valutare attentamente le prestazioni del tecnico e dell’amministratore delegato, Comolli, prima di prendere decisioni definitive. Le due prossime partite rappresentano un banco di prova fondamentale per il futuro della squadra. La dirigenza aspetta risposte concrete sul campo.

Tutto in una settimana, forse anche meno. Per Luciano Spalletti il futuro bianconero si indirizzerà in due partite: col Galatasaray mercoledì e con la Roma domenica. Niente che possa riguardare esclusivamente l’allenatore, che in questo momento storico del club è semplicemente un pezzo di un puzzle che fatica a comporsi come dovrebbe, ormai da un po’ di tempo: la settimana che arriva è decisiva per la credibilità di tutta la Juventus. Dall’ultimo trofeo vinto (la Coppa Italia) nel 2024, i cui festeggiamenti sono stati sporcati dalla reazione rabbiosa di Allegri che hanno portato all’allontanamento del tecnico, dalla Continassa sono passati due dirigenti di riferimento (Giuntoli e Comolli) e tre allenatori (Thiago Motta, Tudor e Spalletti), e ci si ritrova di nuovo al punto di partenza nonostante gli investimenti caratterizzati dagli interventi straordinari della proprietà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

