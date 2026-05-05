Champions | Arsenal in finale Battuto l’Atletico di Simeone Gol decisivo di Saka Pagelle

L'Arsenal si è qualificato per la finale di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno. La squadra di Arteta ha ottenuto la vittoria grazie a un gol di Saka, che ha deciso l'incontro. La partita si è giocata tra le due formazioni, con gli inglesi che hanno superato gli spagnoli e si preparano ora alla finalissima. Sono state pubblicate anche le pagelle dei giocatori.

LONDRA – I Gunners di Arteta battono l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League. Il 30 maggio 2026 a Budapest in finale sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco, che domani 6 maggio, giocheranno la semifinale di ritorno dopo il 5-4 parigino dell’andata. Dopo l’1-1 dell’andata, a Londra decide un gol di Saka poco prima dell’intervallo, al 44', bravo a raccogliere una respinta corta di Oblak su tiro di Trossard. Nella ripresa Simeone rivoluziona la squadra togliendo anche Griezmann e Alvarez, ma a sfiorare il raddoppio è Gyokeres. L’Arsenal torna in finale di Champions dopo 20 anni. Sarà dunque la seconda finale di Champions per l’Arsenal dopo quella del 2006, conclusa con la sconfitta per 2-1 contro il Barcellona.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Arsenal in finale. Battuto l’Atletico di Simeone. Gol decisivo di Saka. Pagelle Notizie correlate Arsenal-Atletico Madrid 1-0: i Gunners in finale di Champions League, decisivo il gol di SakaL'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si guadagna la finale di Champions League: decide il gol di Bukayo Saka, che ha raccolto una respinta... Il gol di Saka manda l’Arsenal in finale di Champions dopo 20 anni: Atletico Madrid storditoLa rete segnata alla fine del primo tempo (1-0) decide la prima semifinale di Champions. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arsenal-Atletico, le probabili: Arteta e Simeone sognano un posto in finale; Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Champions, l’Atletico per andare in finale cambia… l’albergo; Arsenal-Atletico: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League. Saka condanna l’Atletico e porta l’Arsenal a Budapest! In finale di Champions contro Psg o BayernDopo l'1-1 dell'andata, i Gunners si impongono di misura all'Emirates Stadium e tornano all'ultimo atto della competizione vent'anni dopo l'ultima volta ... tuttosport.com Champions: Atletico ko, Arsenal in finaleUn italiano in finale di Champions League. E' Riccardo Calafiori, che col suo Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid nel ritorno della semifinale (andata 1-1). Il 30 maggio a Budapest vanno i Gunners ... rainews.it Era vicino al Milan... Marc Pubill sta giocando sempre di più nell'Atletico del Cholo Simeone. L'allenatore argentino ha avuto l'intuizione di metterlo come centrale di difesa e da lì il difensore spagnolo sta convincendo partita dopo partita Ricorderete, però - facebook.com facebook #Simeone: “È straordinario che l’ #Atletico sia di nuovo in semifinale. Giochiamo contro una grande squadra, ma eccoci qui” x.com