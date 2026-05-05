Champions | Arsenal-Atletico Madrid 1-0 inglesi in finale

L’Arsenal si qualifica per la finale di Champions League dopo vent’anni grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno. La sfida si è disputata a Londra, con un risultato che ha permesso ai Gunners di eliminare gli spagnoli dopo che all’andata il match si era concluso con un pareggio. La finale si giocherà a Budapest.

Milano, 5 mag. (LaPresse) – L’Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni. I Gunners hanno battuto per 1-0 l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno (all’andata a Madrid era finita 1-1) e staccano così il pass per la finale di Budapest. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Can Arsenal beat Atletico Madrid to make the Champions League final

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