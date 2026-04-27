Fonseca perde la testa con Jodar | spacca la racchetta e saluta l' Atp di Madrid

Durante un match all’ATP di Madrid, il giocatore brasiliano nato nel 2006, Joao Fonseca, ha avuto una reazione rabbiosa nel terzo set contro Rafael Jodar. Dopo un punto contestato, Fonseca ha colpito violentemente la racchetta, rompendola, e ha poi abbandonato il campo lasciando il torneo. Questa scena si è verificata durante la partita, interrompendo la sua partecipazione all’evento.

Il brasiliano classe 2006 Joao Fonseca si lascia andare nel terzo set contro Rafael Jodar all'Atp di Madrid: racchetta distrutta e addio torneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fonseca perde la testa con Jodar: spacca la racchetta e saluta l'Atp di Madrid Notizie correlate Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia la sfida tra i due giovani talentiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Joao Fonseca al servizio 22:45 Boato per Jodar, qualche fischio per Fonseca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ATP Madrid 2026, gli allenamenti di Sinner e Musetti prima dell’esordio: ecco come sono andati; ATP Madrid 2026, il programma di mercoledì 22 aprile: subito in campo Berrettini, Bellucci, Cinà e Sonego; Le prime 25 partite di Jodar nel circuito ATP, meglio di Sinner e Alcaraz: i dettagli; ATP e WTA Madrid 2026, il programma di lunedì 27 aprile: ecco gli orari di Vallejo-Cobolli e F. Cerundolo-Darderi. LIVE Fonseca-Jodar 6-7, 6-4, 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il predestinato spagnolo spegne il brasiliano e vede Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima sfida tra Rafa Jodar e Joao Fonseca a Madrid, con la vittoria dello ... oasport.it ATP Madrid, Fonseca: Jodar ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore eccezionaleTennis - Interviste | Stavo conducendo di più la partita. Dopo il 40-15, sbagliando alcuni dritti facili, arriva la frustrazione, commenta Joao. Eliminato dal Mutua Madrid Open ... ubitennis.com ATP Madrid, Fonseca: "Jodar ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore eccezionale" - facebook.com facebook ATP Madrid: a Jodar la sfida tra teenager con Fonseca. Norrie prossimo avversario di Sinner x.com