Cessalto incendio in casa | muore Elena Zamuner il tentativo di salvare gli oggetti e la disperazione del marito

Nella mattina di martedì 5 maggio a Cessalto, in provincia di Treviso, si è verificato un incendio in una casa di via Bidoggia. L’incendio si è sviluppato all’alba e in pochi minuti ha causato la morte di una donna. Il marito ha tentato di salvare gli oggetti presenti nell’abitazione, ma non è riuscito a evitare le conseguenze del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Il rogo all’alba e la tragedia in pochi minuti. Una tragedia si è consumata nella mattinata di martedì 5 maggio a Cessalto, in provincia di Treviso, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Bidoggia. A perdere la vita è stata Elena Zamuner, 81 anni, rimasta intrappolata tra le fiamme mentre il marito, 85enne, è riuscito a mettersi in salvo, pur riportando un’intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sviluppato improvvisamente all’interno della casa, sorprendendo i due coniugi nelle prime ore della giornata. In pochi minuti la situazione è degenerata, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di intervento diretto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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