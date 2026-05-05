I giudici di Forlì hanno annullato tutte le multe emesse tramite autovelox installati in modo non conforme alle norme di omologazione nel Comune di Cesenatico. La decisione si basa sull'assenza di certificazioni regolamentari per gli apparecchi di rilevamento della velocità. Di conseguenza, il Comune si trova a dover affrontare una serie di debiti fuori bilancio legati alle sanzioni annullate, sollevando interrogativi sulle modalità di copertura di tali spese.

? Cosa scoprirai Perché i giudici di Forlì hanno annullato tutte le multe?. Come farà il Comune a coprire i debiti fuori bilancio?. Chi dovrà pagare le spese legali per i ricorsi accolti?. Cosa cambierà con il nuovo decreto ministeriale europeo?.? In Breve I giudici di Forlì hanno annullato 28 ricorsi nei primi tre mesi del 2026.. Spese legali per i singoli casi variano tra 284 e 336 euro.. Roberto Buda e Emilio Zarrelli criticano l'uso delle multe per il bilancio.. Entrate totali autovelox nel 2025 pari a 2,3 milioni di euro.. Il Comune di Cesenatico deve affrontare debiti fuori bilancio per l’annullamento di sanzioni stradali dopo le sentenze dei giudici di Forlì che hanno contestato l’omologazione dell’autovelox sulla Statale 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesenatico: autovelox non omologati, il Comune deve pagare i debiti

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