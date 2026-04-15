Debiti col Comune? Parte la rottamazione I privati potranno pagare senza sanzioni

Il Comune ha annunciato l’avvio della procedura di rottamazione dei tributi locali, prevista dalla legge di bilancio del 2026. La misura permette ai cittadini privati di saldare i debiti con il Comune senza incorrere in sanzioni. La possibilità di aderire a questa soluzione è stata comunicata ufficialmente in data 15 aprile 2026. La procedura interesserà coloro che hanno crediti pendenti con l’ente locale.

Pesaro, 15 aprile 2026 – Il Comune aderirà alla “rottamazione“ dei tributi locali, misura resa possibile dalla legge di bilancio 2026. Oggi la giunta Biancani ha approvato la bozza di regolamento che servirà ai contribuenti pesaresi, in difetto con il pagamento di Imu, Tari e le imposte pregresse collegate come Ici, Tares e Tasi – emessi fino al 31 dicembre 2023, di sanare la propria posizione pagando solo l’importo dovuto, senza sanzioni, interessi di mora e altro. I tempi previsti dall’amministrazione indicano il 30 settembre come termine per presentare la domanda. Il cittadino potrà quindi scegliere se saldare il debito in un’unica soluzione o secondo un piano dal numero massimo di dodici rate (di cui la prima di almeno del 30% dell’importo).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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