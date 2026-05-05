Cesena-Padova trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si disputa la partita tra Cesena e Padova, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La sfida si svolge in una fase decisiva del torneo, con i romagnoli che devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di accedere ai playoff. I veneti, invece, hanno già raggiunto la salvezza e puntano a chiudere il campionato con un risultato positivo. La partita sarà trasmessa su piattaforme televisive e streaming dedicate.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli devono vincere per poter sperare nei playoff, mentre I veneti sono salvi e vogliono chiudere in bellezza. Cesena-Padova si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso l’Orogel Stadium CESENA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci da un periodo difficile e nemmeno l’avvento di Cole in panchina ha contribuito a superarlo, come dimostra l’unica vittoria in sette partite. Occorrono i tre punti contro il Padova per partecipare ai playoff sperando che Mantova ed Avellino non vincano. Situazione opposta in casa dei veneti, dove il cambio di guida tecnica ha portato i frutti sperati.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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