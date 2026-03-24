Se c'è una cosa in cui Massimiliano Allegri è stato chiaro è sul fronte mercato: il tecnico livornese vuole dalla dirigenza almeno 4 acquisti di qualità ma, sopratutto, di esperienza. Questo è un concetto che è stato ribadito recentemente durante un summit di mercato andato in scena alcuni giorni fa. Il Milan, dopo le indicazioni di Allegri, ha deciso di effettuare un pressing su Leon Goretzka, centrocampista classe '95 del Bayern Monaco. Del forte pressing dei rossoneri, come riferito dal Corriere dello Sport, arrivano conferme anche da ambienti vicino al club tedesco. I rossoneri, già a gennaio, si erano mossi per portare Goretzka a Milano, anticipando e scalzando, di fatto, la concorrenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c’è un nodo da sciogliere

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