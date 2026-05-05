Lunedì 11 maggio, alle 19.30, si terrà la terza edizione della Camminata del Superamore con partenza da piazza Garibaldi a Cervia. L'evento vede la partecipazione di Cerviaman e Rumours, due gruppi coinvolti nell'organizzazione. La camminata si svolgerà lungo le strade della città, coinvolgendo i partecipanti in una passeggiata pubblica. La manifestazione è aperta a tutti e senza costi di iscrizione.

Lunedì 11 maggio, con partenza da piazza Garibaldi a Cervia alle 19.30, c’è la terza edizione della Camminata del Superamore. È un percorso adatto a tutti che si snoda tra le vie della città fino allo stadio Todoli di Milano Marittima con salsiccia e musica. Per partecipare non è necessario prenotarsi. Sarà occasione per divertirsi e stare in compagnia, ma anche per sostenere il progetto 2026 dei Cerviaman che quest’anno corrono per Pietro. Pietro è un bambino che soffre di Scn2A, una rarissima encefalopatia epilettica che rende assai complessa la ricerca di una terapia adatta. Per sostenere i Cerviaman sono già disponibili le magliette 2026 sul Borgomarina al bar dalla Betta, al ristorante Il Veliero e al ristorante la Ciurma, in centro a Cervia alla tabaccheria Casetti e sul viale Volturno dalla parrucchiera Sandra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerviaman e Rumours uniti, torna la Camminata del Superamore

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