A sostegno di ' Arte in corsia' torna la Camminata tra i colori del Savio

Domenica 12 aprile si svolgerà la nuova edizione della “Camminata tra i colori del Savio”, un evento promosso dall’associazione Artincounselling. L’iniziativa invita la cittadinanza a partecipare per sostenere il progetto “Arte in corsia”. La manifestazione prevede un percorso a piedi lungo il fiume Savio, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a supportare attività artistiche in ambito sanitario.

L'associazione di promozione sociale Artincounselling invita tutti alla nuova edizione della “Camminata tra i colori del Savio” domenica 12 aprile.La camminata è rivolta a tutti coloro che desiderano camminare, correre e fare Nordic Walk nella cornice del Lungo Savio al risveglio della primavera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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