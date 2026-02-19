' A colazione con il sindaco' al bar di Savignano confronto con Confesercenti | Sostegno al commercio locale

Il sindaco di Savignano ha incontrato i commercianti al bar locale, un episodio legato alle difficoltà del settore. Durante l’appuntamento, i presenti hanno discusso delle sfide quotidiane e delle esigenze di sostegno concreto per le attività commerciali. L’iniziativa “A colazione con il sindaco” di Confesercenti Ravenna-Cesena permette ai negozianti di parlare direttamente con il primo cittadino. Nel corso dell’incontro, i commercianti hanno chiesto interventi mirati e agevolazioni fiscali per rilanciare il commercio nel centro storico. La prossima tappa si svolgerà a Cesena.

Al confronto hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell'area Rubicone Davide Ricci, insieme ai commercianti del centro cittadino Nuova tappa di "A colazione con il sindaco", l'iniziativa promossa da Confesercenti Ravenna-Cesena che favorisce il dialogo diretto tra amministrazione comunale e imprese del territorio. L'incontro si è svolto al bar Mapaleo di Savignano sul Rubicone, alla presenza del sindaco Nicola Della Pasqua e dei soci Confesercenti dell'area Rubicone. Al confronto hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell'area Rubicone Davide Ricci, insieme ai commercianti del centro cittadino.