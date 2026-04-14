Il business dello spaccio viaggia per posta | fermato con mezzo chilo di marijuana

Un pacco spedito attraverso il servizio postale conteneva circa mezzo chilo di marijuana. Le autorità hanno fermato il pacco e lo hanno sottoposto a controllo, scoprendo la sostanza stupefacente all’interno della scatola. Nessuna altra persona è stata coinvolta al momento nell’operazione. La merce sequestrata sarà esaminata ulteriormente dagli investigatori. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga gestito attraverso il traffico postale.