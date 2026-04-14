Il business dello spaccio viaggia per posta | fermato con mezzo chilo di marijuana
Un pacco spedito attraverso il servizio postale conteneva circa mezzo chilo di marijuana. Le autorità hanno fermato il pacco e lo hanno sottoposto a controllo, scoprendo la sostanza stupefacente all’interno della scatola. Nessuna altra persona è stata coinvolta al momento nell’operazione. La merce sequestrata sarà esaminata ulteriormente dagli investigatori. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di droga gestito attraverso il traffico postale.
SOLETO – Altro che parrucca. Dentro quel comune pacco postale scatola c’era mezzo chilo di marijuana. Un ritrovamento singolare (e, di sicuro, non casuale) quello degli investigatori della squadra mobile di Lecce, al termine di un’operazione che si è svolta nella mattinata del 13 aprile scorso.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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