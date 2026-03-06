Arrestato ad Avellino per spaccio | sequestrato mezzo chilo di hashish

Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato ad Avellino dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in flagranza di reato. Durante l’intervento, è stato sequestrato circa mezzo chilo di hashish. L’indagato è stato immediatamente sottoposto a fermo e portato in custodia. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sarno, arrestato un 22enne per spaccio. Sequestrato oltre mezzo chilo di hashishNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti... Sette arresti per spaccio tra la Zisa e il centro: sequestrato oltre mezzo chilo tra coca, crack e hashishSette arresti per droga, sequestri oltre mezzo chilo tra hashish, marijuana, coca e crack e 5 mila euro in contanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arrestato ad Avellino per spaccio.... Temi più discussi: Truffa da 20mila euro a 96enne sventata: due arresti ad Avellino; Tentano una truffa ai danni di una 96enne ad Avellino per 20 mila euro, arrestati in flagranza di reato; Arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrato mezzo chilo di hashish; Condannato per spaccio ad Avellino, 59enne arrestato a Nogara. Condannato per spaccio ad Avellino, 59enne arrestato a NogaraArrestato dai carabinieri di Nogara 59enne condannato a 2 anni e 6 mesi per spaccio, reato commesso in provincia di Avellino. veronaoggi.it Avellino, arrestato 37enne condannato per rapina ed estorsione: denunciato un 31enne con arnese da scassoOperazione della Polizia di Stato in provincia di Avellino, dove gli agenti hanno eseguito un arresto e denunciato un uomo nell’ambito delle attività di controllo del territorio. Nella serata del 3 ma ... irpiniaoggi.it #Napoli- Donna accoltellata sul bus: l'uomo già in cura per problemi psichiatrici, è stato arrestato per lesioni personali e sequestro di persona #Cronaca #Sequestro #Accoltellata #Donna #Bus #Lesioni #NanoTV - facebook.com facebook A Siena un immigrato pakistano di 26 anni, arrestato per omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato rimesso in libertà dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha negato l’estradizione verso la Grecia. La motivazione dei giudici è che nell x.com