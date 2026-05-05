Il consiglio comunale di Cernusco ha approvato il bilancio che prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per interventi sulla città. Attualmente sono attivi 64 cantieri che interesseranno diverse aree, tra cui lavori di riqualificazione e nuove costruzioni. Questi progetti riguardano principalmente miglioramenti infrastrutturali e la realizzazione di nuovi alloggi destinati a persone con difficoltà di accesso alla casa. La presenza di numerosi cantieri potrebbe influenzare la mobilità quotidiana dei cittadini.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 64 cantieri la mobilità quotidiana dei cittadini?. Quali nuovi alloggi verranno garantiti per chi fatica a comprare casa?. Perché l'opposizione chiede di non usare la stabilità come alibi?. Dove verranno utilizzati i fondi per il recupero dell'ex cava Gaggiolo?.? In Breve Altre 18 milioni finanziano 64 cantieri tra strade, scuole e impianti sportivi.. La lista Vivere chiede edilizia convenzionata e recupero ex cava Gaggiolo.. Proposte per portierato sociale in via Don Sturzo e ufficio bici comunale.. Pianificazione mobilità verso Cologno Monzese e gestione futura area Filanda.. A Cernusco il bilancio 2025 ha ricevuto l’approvazione in aula con una disponibilità di venti milioni di euro, mentre altri 18 milioni alimentano già 64 cantieri tra strade e scuole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cernusco, ok al bilancio: 20 milioni per la città e 64 cantieri attivi

Notizie correlate

Bilancio 2026 Città Metropolitana di Napoli, manovra da 610 milioni al votoIl Consiglio Metropolitano di Napoli approva il Bilancio di Previsione 2026: 610 milioni per strade, scuole, trasporti, ambiente e sviluppo...

Bilancio e piano investimenti: demografia in crescita, cantieri per 8,5 milioni e nuove opere in arrivoAll’incontro pubblico il sindaco fa il punto: dai futuri cantiere, passando per asfalti, telecamere e servizi medici nelle frazioni È una Bondeno in...