Bilancio 2026 Città Metropolitana di Napoli manovra da 610 milioni al voto

Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato il Bilancio di Previsione 2026, destinando 610 milioni di euro a diversi settori. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e rispecchia l'intenzione di investire su strade, scuole, trasporti e progetti ambientali. La cifra include fondi per la manutenzione delle arterie principali e nuovi interventi nelle zone più disagiate. La proposta ora passa al voto finale dei consiglieri.

Il Consiglio Metropolitano di Napoli approva il Bilancio di Previsione 2026: 610 milioni per strade, scuole, trasporti, ambiente e sviluppo. L'Assemblea è stata convocata per le ore 12. All'ordine del giorno, in particolare, l'approvazione definitiva al Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati. In apertura dei lavori la surroga del Consigliere Borrelli con il subentrante Vincenzo Fiengo e la presa d'atto della impossibilità di surroga della Consigliera Chiatto per incapienza della lista elettorale di appartenenza.