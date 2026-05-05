Cerignola scopre ' Synensia' tecnologia ed empatia per l' autismo nel cuore del quartiere Terravecchia

A Cerignola è stato inaugurato uno spazio multisensoriale nel quartiere Terravecchia, progettato specificamente per bambini e ragazzi con autismo. L’obiettivo è offrire un ambiente che favorisca la riabilitazione e l’interazione, grazie a stimoli calibrati e percorsi personalizzati. La struttura si chiama 'Synensia' ed è dedicata a integrare tecnologia ed empatia, creando un luogo pensato per rispondere alle esigenze di chi vive questa condizione.

Uno spazio multisensoriale dedicato ai ragazzi con autismo, progettato per favorire riabilitazione e interazione attraverso stimoli calibrati e percorsi personalizzati. È stato inaugurato ieri, in Piazza del Cinquecentenario a Cerignola, Synensia, un luogo che nasce a Terravecchia, quartiere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Libri al posto del degrado: nasce “Villabook” nel cuore del quartiere A Fuorigrotta nasce la “Casetta del libro libero”: cultura condivisa nel cuore del quartiereDalla mediazione fallita alla causa in tribunale: si accende lo scontro tra Barbara D’Urso e Mediaset È stata inaugurata ieri, in Largo Lala, la... Contenuti di approfondimento Si parla di: Cerignola scopre 'Synensia', tecnologia ed empatia per l'autismo nel cuore del quartiere Terravecchia. SYNENSIA PIEMONTESE Cerignola, inaugurato Synensia. Piemontese: Da qui passa una nuova idea di comunitàUno spazio multisensoriale dedicato ai ragazzi con autismo, progettato per favorire riabilitazione, inclusione e interazione ... statoquotidiano.it SYNENSIA CERIGNOLA A Cerignola nasce Synensia, uno spazio innovativo per l’inclusione e la rinascita socialeUn nuovo spazio dedicato ai ragazzi con autismo, pensato come ambiente multisensoriale e tecnologico per favorire inclusione ... statoquotidiano.it