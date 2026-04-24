A Fuorigrotta nasce la Casetta del libro libero | cultura condivisa nel cuore del quartiere

A Fuorigtta è stata inaugurata la “Casetta del libro libero”, uno spazio dedicato alla condivisione gratuita di libri nel quartiere. Nel frattempo, si è aperto un procedimento legale tra una nota conduttrice televisiva e la casa di produzione televisiva, dopo che una mediazione non è andata a buon fine. La disputa riguarda questioni contrattuali legate ai diritti di un programma televisivo.

Dalla mediazione fallita alla causa in tribunale: si accende lo scontro tra Barbara D’Urso e Mediaset. È stata inaugurata ieri, in Largo Lala, la “Casetta del libro libero” di Fuorigrotta, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e delle Rose. Un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli – X Municipalità, che restituisce alla città uno spazio di cultura accessibile e condivisa. Promossa da CittadinanzAttiva Napoli Ovest, la casetta rappresenta un presidio permanente di bookcrossing: un luogo dove i libri diventano patrimonio comune, da prendere, leggere e rimettere in circolo. Un gesto semplice, ma capace di generare comunità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - A Fuorigrotta nasce la “Casetta del libro libero”: cultura condivisa nel cuore del quartiere Notizie correlate Leggi anche: Libri al posto del degrado: nasce “Villabook” nel cuore del quartiere Montemesola celebra la Giornata del Libro con una “casetta” per la lettura: l’idea nasce da una giovane del paeseTarantini Time QuotidianoMontemesola si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con un’iniziativa dedicata alla... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A Fuorigrotta nasce la Casetta del libro libero: cultura condivisa nel cuore del quartiere; Quarto, Officina della Legalità: parte a Casa Mehari il progetto per i giovani; POLITICA, L’ULTIMO SONDAGGIO DI ALESSANDRA GHISLERI: BENE FDI E M5S. TORNA A VIVERE LA #casettadellibroscambio - facebook.com facebook