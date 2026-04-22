Libri al posto del degrado | nasce Villabook nel cuore del quartiere

Nel quartiere di Villazzano, a Trento, è stata inaugurata una piccola struttura in legno chiamata “Villabook”, pensata come una casetta dei libri aperta a tutti. L’obiettivo è offrire un punto di lettura gratuito in un’area che spesso vede spazi pubblici poco frequentati e relazioni sociali che si riducono. La nuova installazione si inserisce in un tentativo di rivitalizzare il quartiere attraverso la promozione della cultura e della condivisione.

Villazzano prova a cambiare pagina. In un tempo segnato da spazi pubblici che spesso si svuotano e relazioni che si assottigliano, nel sobborgo di Trento spunta una piccola struttura in legno che punta a invertire la rotta: una casetta dei libri, libera e accessibile a tutti. Si chiama.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Nasce Marrakech, il primo ristorante arabo a Foggia nel cuore del Quartiere Ferrovia: "Sarà ponte tra culture"Nel Quartiere Ferrovia nasce un nuovo spazio di dialogo tra culture: cucina araba, tavola condivisa e un messaggio di fiducia nella città. La biblioteca al taglio del nastro. Nasce il ’salotto’ dei libri nel verdeTaglio del nastro a Bellusco per la nuova biblioteca Mario Rigoni Stern, un progetto che segna un passaggio importante nella vita culturale e sociale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Puglia ultima in Italia per acquisti di libri online, legge anche poco ed è terzultima; Adozione libri di testo per gli alunni con disabilità: la procedura da seguire; Libri per ragazzi, Carofiglio accende il fuoco della lettura; Oltre 165 nuovi libri consigliati per la primavera 2026: lo speciale. Manzini al primo posto nelle classifiche di novembre del Giornale della LibreriaNovembre segna un cambio al vertice nelle classifiche del Giornale della Libreria, realizzate in collaborazione con NielsenIQ BookData e IE - Informazioni Editoriali per la catalogazione bibliografica ... ansa.it Libri al posto delle slot: Sono più povera, ma più feliceLo scorso gennaio, Azzurra Cerri aveva tolto le slot machine dal suo bar di Viareggio e al loro posto aveva creato un piccolo spazio libri. Oggi, a distanza di nove mesi, i libri sono diventati oltre ... affaritaliani.it Libri e incontri con gli autori: il piano della Regione per le scuole e le librerie di Roma ift.tt/SsXUQeI x.com Manuale pratico di smarrimento di Lorenzo Marone Un libro che arriva in punta di piedi e resta dentro senza fare rumore. Non è un romanzo, non è un vero manuale, e soprattutto non è uno di quei libri che ti promettono di cambiarti la vita. Al contrario, Maron - facebook.com facebook