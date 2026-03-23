Nuovo episodio destinato ad alimentare il dibattito sulla regolarità del voto durante il referendum sulla riforma della giustizia. A Catania, all’interno di un seggio elettorale allestito presso la scuola Cavour, un elettore è stato bloccato e identificato dalle Fiamme Gialle dopo aver scattato una foto con il proprio telefono cellulare. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe avvenuto in modo quasi plateale, attirando immediatamente l’attenzione degli addetti al seggio. L’intervento degli agenti ha portato all’identificazione dell’uomo, la cui posizione sarà ora esaminata dalla Procura di Catania, una volta depositata la relazione ufficiale degli operatori intervenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, scatta una foto nel seggio elettorale: bloccato dalla Guardia di Finanza

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