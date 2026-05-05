Ceprano al via i lavori alle Case Rosa | stop alle infiltrazioni nei 70 alloggi

Martedì 5 maggio sono iniziati i lavori di intervento alle “Case Rosa” a Ceprano, situate in Via Padre Domenico Passionista. Gli interventi puntano a risolvere il problema delle infiltrazioni che interessano i 70 alloggi della zona. La presenza di un rappresentante della Regione Lazio ha accompagnato l’avvio delle operazioni, che prevedono lavori di sistemazione e riparazione delle strutture.