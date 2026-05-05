Ceprano al via i lavori alle Case Rosa | stop alle infiltrazioni nei 70 alloggi
Martedì 5 maggio sono iniziati i lavori di intervento alle “Case Rosa” a Ceprano, situate in Via Padre Domenico Passionista. Gli interventi puntano a risolvere il problema delle infiltrazioni che interessano i 70 alloggi della zona. La presenza di un rappresentante della Regione Lazio ha accompagnato l’avvio delle operazioni, che prevedono lavori di sistemazione e riparazione delle strutture.
Nella mattinata di martedì 5 maggio, a Ceprano presso le c.d. “Case Rosa” di Via Padre Domenico Passionista, alla presenza dell’Assessore della Regione Lazio, On. Pasquale Ciacciarelli, del Commissario Straordinario Ater di Frosinone, On. Antonello Iannarilli, del Sindaco Colucci e dell’Assessore.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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